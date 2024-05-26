博通股價24日上漲1％收約1,408美元，市值逾6,524億美元。股價一年來累漲逾73％。

目前美國市值逾1兆美元企業為微軟、蘋果、輝達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和臉書母公司Meta。

全球市值前十大企業，在20年前是奇異和艾克森美孚等傳統籃籌股的天下，但現在幾乎由科技業把持。科技產業持續成長，尤其AI為關鍵領域，外界認為下一家晉身兆元俱樂部的企業肯定來自科技業，而博通最被看好。

在輝達飆漲的帶領下，同為晶片商的博通被看好受惠目前半導體產業興盛環境，並具備AI概念利多。

博通是全球最大客製化晶片製造商之一，其產品陣容跨越半導體以外領域，從數據中心、雲端運算、網路安全和AI等都能看見其影子。

其產品可應用在網路、伺服器儲存、基建、寬頻、無線和其他相關領域，大量連線、切換、路由、光學連接、和乙太網路解決方案等都需要其產品。所涉及的領域裡，許多都受惠於生成式AI應用需求快速成長。

在博通的半導體解決定案事業裡，有太多領域是應用在AI與AI所需超大規模數據中心，因此其在AI革命上占極大優勢。

雖然其併購VMWare影響獲利表現，但首季每股獲利年增6％至10.99美元。營收年增34％至129億美元，其中來自AI營收成長4倍。公司預估全年整體營收成長40％至500億美元，當中AI占100億美元或以上。

華爾街預估博通全年營收503.9億美元，股價營收比約12.9倍。若此倍數不變，其營收成長至770億美元，就能支撐其市值達1兆美元。

專家預測博通今明兩年營收各成長40％和14％，只要達成市場預測，並從2026年開始每年都成長14％，其市值最快在2028年達到1兆美元。由於AI革命仍在快速進行，博通營收增幅可能更大而能提前進入兆元俱樂部。