韓國女歌手朴寶藍在上月11日參加朋友聚會，卻在洗手間昏倒，友人立即進行心肺復甦術，之後緊急送醫後，仍不幸離世，享年30歲。今（23）日南韓警方公布朴寶藍最終屍檢報告，死因推測為「急性酒精中毒」。

根據《朝鮮日報》報導，據京畿道南楊州南部警察署23日消息，警方收到國科搜（國立科學搜查研究院）的最終屍檢報告指出，朴寶藍去世時，有肝臟病變和脂肪肝等疾病，健康狀況不佳，且屍檢結果沒有自殺或他殺的痕跡，因此推測「她是死於急性酒精中毒」。

가수 박보람 사망 원인 나왔다…국과수 “급성알코올중독 추정”https://t.co/N4wB8aZoCs — 조선일보 (@Chosun) May 23, 2024

朴寶藍死因曝光後，不少網友都十分訝異，認為她看起來很瘦，也很年輕，怎麼會有肝硬化和脂肪肝的問題。事實上，朴寶藍曾在受訪時透露，父母都是因為肝病去世，因此推測她也有潛在肝臟病史。警方受訪時透露：「朴寶藍死時與兩名熟人喝了大約一瓶燒酒」，並透露國科搜表示：「除了急性酒精中毒外，沒有發現其他可能的死因」。

朴寶藍2010年參加選秀節目《Superstar K 2》挺進前8強，獲得高人氣，曾經演唱過《請回答1988》、《W-兩個世界》等多部熱門韓劇原聲帶，今年正好是她出道10周年，也在2、3月先後發行了《真好》、《已經想你了》等新歌，但卻傳出猝死消息，令粉絲相當不捨。

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