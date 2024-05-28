【立院表決戰】收到韓國瑜生日祝福！ 吳思瑤致謝曝他私下1為人

立法院會今（28日）續審國會改革法案相關條文，藍綠雙方今未走肢體衝突路線，進在議場內各自抗議。由於今正好是民進黨團幹事長吳思瑤生日，立法院長韓國瑜直接請在場立委祝她生日快樂，也緩和現場緊張氣氛。吳思瑤事後接受媒體聯訪時也說，觀察到韓院長都會祝在場委員生日快樂，這是一個院長的祝福。

一早院會開始，藍綠雙方各喊的各的，現場混亂，韓國瑜突然說「今天是民進黨立委吳思瑤生日，請大家祝她生日快樂」。此時現場立委不分黨派都給予掌聲回應。吳思瑤也說，韓院長主持院會，只要有立委生日，不管是處理法案或是質詢時間，有觀察到韓院長都會祝在場委員生日快樂，這是一個院長的祝福，也正面接受跟感謝。

但吳思瑤也說，韓院長除了給生日祝福，應該好好扮演院長角色，不要閹割協商權，主持議事應當中立，才是有為有守的院長應當扮演角色，謝謝院長的生日快樂，希望他說出「退回重審」。