「亞洲天王」羅志祥受邀擔任男團選秀節目《SCOOL》首席導師，該節目由天空娛樂攜手韓國電視台SBS Medianet跨海結盟共同製播，要打造台灣史上最高規格男團選秀節目，更創台灣男團選秀發展史新紀元。

羅志祥開心接下重責大任，他自認是嚴格導師，期許自己挑出最優質的男團之餘，更以過往經驗分享入選男團的3大條件：才華技能、有自己態度、具備自我風格。他更就早期男團選秀標準與現今比較其差異，「我覺得早期男團比較需要陽光滿滿笑容的感覺，現在新一代的男團因為團體中設定擔當清楚，人選就需要鮮明的自我態度、整體的風格，讓團體整體性更加分。」

亞洲天王羅志祥將出任男團選秀節目《SCOOL》導師。（天空娛樂提供）

提及自己的評審重點跟標準，羅志祥透露，最大重點就是「要有觀眾緣」，「因為有人緣才會帶動人氣，還有不能流裡流氣，我相信一定有些參賽者有很多參賽經驗 很容易就會流露出老練感 我覺得新人還是要有新人保持初心的感覺。」

天空娛樂金三角左起于傳勇、金智湖、王維皓。（天空娛樂提供）

除了官宣首位導師為羅志祥，天空娛樂今也重磅宣布2024國際級「無極限」造星計畫正式啟動，《SCOOL》節目從製作、錄播、師資等配備都是選秀節目天花板規格，其中製作團隊都是電視圈頂尖人才，包括身為出品人的天空娛樂執行長于傳勇、營運長王維皓共同運籌帷幄，曾獲金鐘獎最佳綜藝節目獎的製作人謝皓倫齊心策力，更號召選秀節目經驗豐富的金智湖擔任舞蹈表演總監，搭配「舞客星」為台灣區指定唯一培訓機構，如此堅強的黃金團隊陣容一字排開，勢必共創最強男團選秀舞台。

而《SCOOL》預計將於6月截止徵選、7月移地訓練、8月開始首錄、9月首播、11月進行總決賽，而節目前9集將於韓國錄製，最後總決賽將在高雄巨蛋現場直播選出最終出道成員，而節目也將同步在韓國電視台播出。