立法院院會今（28）日續審國會改革相關草案，在野黨力拚三讀。國民黨立委全體手舉黑布揮舞，高喊「掀開黑幕，拒絕黑箱」、「 反貪腐，查弊案」，民進黨立委不甘示弱，高喊「反黑箱，反擴權」。在此起彼落的口號聲下，立法院長韓國瑜在9點順利宣布開會。
在一片爭吵聲中，韓國瑜突然說，今天是民進黨團幹事長吳思瑤生日，掌聲祝她生日快樂，而僅在野立委拍手祝賀，吳思瑤鞠躬表示謝意，使氣氛一度和緩。
立法院院會今（28）日續審國會改革相關草案，在野黨力拚三讀。國民黨立委全體手舉黑布揮舞，高喊「掀開黑幕，拒絕黑箱」、「 反貪腐，查弊案」，民進黨立委不甘示弱，高喊「反黑箱，反擴權」。在此起彼落的口號聲下，立法院長韓國瑜在9點順利宣布開會。
在一片爭吵聲中，韓國瑜突然說，今天是民進黨團幹事長吳思瑤生日，掌聲祝她生日快樂，而僅在野立委拍手祝賀，吳思瑤鞠躬表示謝意，使氣氛一度和緩。
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