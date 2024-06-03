基隆市中山區外木山湖海路3日下午有男子持刀在停車場揮舞，警方以優勢警力將其壓制並強制送醫。（翻攝畫面／張志康基隆傳真）

基隆市中山區外木山3日下午2時許，突然出現一名39歲葉姓男子手持西瓜刀揮舞，警方出動大批警力將其團團圍困，中途還使用兩發電擊槍試圖製伏葉男，最終以優勢警力將其壓制，並由救護人員將其強制送醫。

據了解，警方3日下午2時11分左右獲報，指在外木山湖海路有一名男子手持西瓜刀在停車場揮舞並大聲咆哮，轄區警員趕到現場後，先試圖安撫男子的情緒、並疏散周遭的遊客與男子保持距離，並立即通報勤指中心派員支援。

由於男子手中持刀，支援警力趕到現場後，先以優勢警力將他圍住，中途還使用拋射式電擊槍企圖控制男子，接著趁他不注意的時候，員警們一擁而上將男子控制住，並將其手持的西瓜刀搶下。

不過在雙方對峙的過程中，男子持刀架在自己脖子上，在頸部、手部都割出傷口，警方也立即通知消防救護人員到場評估男子的身體狀況，並將男子強制就醫。

警方初步了解，男子今年39歲姓葉，也已經通知家屬到醫院探視。

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