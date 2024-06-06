基隆市北寧路與平浪橋頭4日下午發生大規模土石坍塌，造成基隆市通往潮境公園的主要幹道中斷。為協助潮境公園店家、鼓勵民眾來到基隆旅遊，基隆市政府6日推出3項振興措施。

基隆市長謝國樑6日中午率領市府團隊，包括產業發展處長林鼎超、文化局長江亭玫、民政處長張淵翔及中正區長傅俊昇等人赴基隆市潮境公園與海科館及潮境周邊商家進行座談。綜合商家的實際需求，謝國樑與市府團隊推出了3項振興措施。

首先是因應即將來臨的端午連假期間，市府將於7日到10日期間，早上9時至晚間9時，每半小時加開一班接駁巴士，自海科館接駁遊客至潮境公園海洋中心。原本海科館服務潮境旅客的接駁車也將照常服務。另外，在11日公路局完成台2線搶通前，海科館也將全面開放鄰近南大客停車場提供給在地居民、搶修工程及遊客停車使用。

依照交通部公路局公告的搶通進程，台2線可望於11日順利搶通，基隆市政府也規畫自6月14日起至7月31日止，為期一個半月間推出系列振興大禮包，只要到潮境公園消費滿新台幣300元，就可享「先送再抽」優惠。首先是消費滿額禮，贈送一只「Keelung紀念購物袋」（限量1000個，送完為止），之後還可參加抽獎，最大獎項為最新iPhone 15手機，另有多樣優質獎品。

此外，只要憑活動期間在潮境公園店家消費之發票，就可自7月15日起到市府兌換「振興潮境紀念杯」，數量有限，換完為止。

基隆市政府將與潮境店家保持聯繫，定每3個月討論，推動在地商家聯盟合作，串聯海洋周邊產業。此外，市府也預告，8月中旬，潮境公園將打造為「基隆恐龍AR生態公園」，盼為當地帶來另一波觀光熱潮，讓潮境公園逐步恢復平時榮景。