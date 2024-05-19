準總統賴清德今晚出席「第16任總統副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會」表示，未來，他和準副總統蕭美琴會在蔡英文總統所打下的深厚基礎及民主道路之上，走向世界，持續壯大台灣、深化民主，讓經濟更加繁榮，並希望我們能發揮關鍵的力量，維持區域的和平與穩定。

賴清德致詞時表示，明天他將和副總統當選人蕭美琴宣誓就職中華民國臺灣第16任總統、副總統，非常感謝各界貴賓不遠千里而來，並用行動表達對臺灣的支持。

他指出，明天政權的和平轉移，將是臺灣民主里程碑，也是臺灣人民幾十年來共同努力打下的基礎。臺灣經過幾十年來的努力，政治走向民主、經濟走向開放，社會也變成多元價值的社會。這除了是臺灣人民打拚的結果，也有賴世界各國好朋友長期以來對臺灣的支持，他要再次向大家表達最誠摯的感謝。

賴清德強調，未來，他將和蕭美琴共同努力，在蔡總統過去8年打下的深厚基礎及民主道路之上，走向世界，持續壯大臺灣及深化臺灣民主，讓經濟更加繁榮。他也希望能發揮關鍵力量，維持區域的和平穩定，並期盼新政府上任之後，在區域和平、經濟發展、國際參與等方面，都能持續得到大家的支持及幫助。