輝瑞表示，將在法國投資5億歐元（約5.39億美元），強化在該國的研發工作。至於阿斯特捷利康也宣布，將向敦克爾克 （Dunkirk）生產基地投資3.88億美元。亞馬遜也在同日承諾將在法國投資12億歐元。
為了吸引海外大型企業前往法國投資，馬克宏將在這次年度投資活動上與來自全球的180個企業高層會面。法國政府指出，去年外商在法國投資總額約為130億歐元，預期今年將可突破該金額。
法國總統馬克宏周一（13日）為「選擇法國」（Choose France）的年度投資推廣活動進行揭幕，然而在此之前，兩大國際藥廠輝瑞與阿斯特捷利康已宣布將在法國進行總值近10億美元的新投資。
輝瑞表示，將在法國投資5億歐元（約5.39億美元），強化在該國的研發工作。至於阿斯特捷利康也宣布，將向敦克爾克 （Dunkirk）生產基地投資3.88億美元。亞馬遜也在同日承諾將在法國投資12億歐元。
為了吸引海外大型企業前往法國投資，馬克宏將在這次年度投資活動上與來自全球的180個企業高層會面。法國政府指出，去年外商在法國投資總額約為130億歐元，預期今年將可突破該金額。
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