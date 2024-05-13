輝瑞表示，將在法國投資5億歐元（約5.39億美元），強化在該國的研發工作。至於阿斯特捷利康也宣布，將向敦克爾克 （Dunkirk）生產基地投資3.88億美元。亞馬遜也在同日承諾將在法國投資12億歐元。

為了吸引海外大型企業前往法國投資，馬克宏將在這次年度投資活動上與來自全球的180個企業高層會面。法國政府指出，去年外商在法國投資總額約為130億歐元，預期今年將可突破該金額。