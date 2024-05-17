隨著供應鏈轉移，我國對墨西哥出口出現變化，根據財政部統計，去年對墨出口金額達到47.5億美元，預計今年會突破50億美元，根據財政部統計，墨西哥2018年是我國第18大出口國，去年躍昇為第15大出口國、今年前4月是14大，今年可望超車菲律賓。
財政部表示，對於墨2018年出口金額僅24.8億美元，至去年已經升至47.5億美元，5年增幅91.3％，成長速度明顯可見。
主要貨品以資通訊產品、電子零組件成長最明顯，資訊產品5年來成長2.1倍、電子零組件成長1.8倍。財政部解析，隨著全球供應鏈重組帶動近岸外包模式，以及美墨加協定免關稅加持，墨西哥逐漸崛起。
近5年因墨西哥自我國進口成長73.3％，明顯優於整體增幅28.9％，拉高我國在墨進口市占率，2023年為 2.4％，較 2018 年1.8％上揚0.6個百分點，排名亦由第8提升至第6，若按用途別觀察，又以中間產品占超過9成為大宗。
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