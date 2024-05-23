家樂福有機黑木耳，特價39元。（家樂福提供）

家樂福有機牛番茄，特價49元。（家樂福提供）

家樂福「微笑小農」因應家樂福食物轉型計畫，從找尋職人精神到為小農打造穩定的銷售平台，從產地到餐桌，掌握透明化的生產過程，也讓消費者品質獲得安全保證。家樂福表示，合作至今的微笑小農超過230位，栽種農產皆獲得家樂福CQL嚴選、TAP產銷履歷、BIO品質認證，全年依據採收時令時節供應上架販售。

為保障小農，家樂福訴求須堅持做到「保價收購」，採收不因外型其貌不好看，而剝奪農民應收的利潤，依採收做上架分級化，外型良品分配到量販、超市、頂級超市上架販售，其次也陳列於醜蔬果專區，外型未達上架標準蔬果，轉由料理成熟食便當、自助餐、滷味。

在小農們收益年年增長的情況下，家樂福輔導小農們拓大耕種面積，持續保障讓小農新土地栽種農產可持續在家樂福通路上架，以獲得更多收益。例如有機耕作，在新土地的拓展需要3年有機轉才能變正有機土地，有機轉型期間耕作農產，同樣持續在家樂福上架販售。

家樂福表示，小農農產品也反映在顧客的購買率，統計從食物轉型計畫開始，小農耕作栽種商品每月銷量可達500噸以上， 年平均成長更達到6％以上的成績。