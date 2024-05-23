為了感謝醫護同仁辛苦，新竹縣六家國小弦樂團到中國醫藥大學新竹附設醫院演出「聽見幸福.弦琴藝至感恩音樂會」演奏一系列動聽的音樂，涵蓋多種風格和曲風，演出曲目包括《卡農》、《布蘭登堡協奏曲》等6首，中醫大新竹附醫執行長張宜真頒發感謝狀，感謝六家國小師生透過音樂撫慰家屬和病患心靈。

六家國小弦樂團在樂團指揮翁靖舒老師帶領下深耕於音樂教育，屢次在全縣學生音樂比賽榮獲佳績，更積極參與各種表演，舉辦國際音樂交流，希望透過不同場合、不同的詮釋方式，讓學生感受到音樂的美好，豐富孩子的生命，更期許能傳遞音樂的溫度給每一個角落。

翁靖舒老師表示，感恩音樂會演出包括廣為人知的古典樂曲《布蘭登堡協奏曲》、《Palladio》、大家耳熟能詳的民謠老歌《黃昏的故鄉》、流行動畫主題曲《孤勇者》及《感恩的心》、《卡農》，優美旋律讓來院看診民眾和家屬感受到音樂療癒的魔力，聽見幸福和帶來心靈慰藉。