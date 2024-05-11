千里之外的菜市場煙火氣其實也能快遞到你家。據界面新聞報導，今年4月才正式開業的雲南昆明南市區的篆新滇池菜市場，囊括了300多個攤位，還融合了書店等文旅元素，五一期間吸引了很多遊客前往打卡。中國郵政也在此找到了新的業務落腳點，在菜場內部開設了一家「菜街子郵局」，提供郵政服務、文創產品銷售等業務。不止於此，中國郵政還在全國多個地方建設了「菜市場」。目前，中國郵政在農產品領域的打法逐漸清晰，形成了線上線下、銷售寄遞、金融支持的閉環。

郵政為何看上菜市場？

雲南菜市場頗有名聲，琳琅滿目的特色瓜果和美食備受全國各地的消費者歡迎，「菜市場網購」的需求也越來越多。正是在這樣的背景下，中國郵政也把業務拓展至篆新滇池菜市場，幫助菜市場攤主開展網銷。在菜市場內，郵政快遞員在各攤位收寄蔬菜、水果，之後按照訂單要求寄往全國各地。此外，郵政主播也在現場開直播選品。

菜場裡的「菜街子郵局」，也吸引到一些遊客專門到此蓋章、寄明信片。對中國郵政而言，這家聚集了文旅元素、當地煙火氣的菜市場，是不可忽視的「流量池」。

不僅服務菜市場，中國郵政還自建「菜市場」。在廣西桂林，當地郵政分公司與多部門一起開設了「鄉村振興·惠民優選」超市，主要售賣當地的水果蔬菜等，最終實現從農村到城市的果蔬直運。

廣西桂林郵政公司工作人員告訴界面新聞，由於是郵政直接向農戶、合作社採購，然後通過郵政的同城配送將農產品送到超市，採購價格更有優勢，也沒有中間商賺差價，相較於周邊其他商家，這裡的農產品既便宜又新鮮。

今年以來，桂林郵政通過社區團購和直播等線上銷售的營業額已經超過1000萬元（人民幣，下同）。目前，廣西桂林的農特產品會通過中國郵政集團公司桂林分公司以及郵速優選等多個賬號，在抖音等全平台直播銷售，未來這一業務還將進一步發力。

除了在桂林市設有惠民優選超市外，在每一個縣域，也設置了同類型的超市，這些超市不僅銷售當地的農產品，還承擔快遞驛站的作用，幫助當地居民收發快遞。另外，在行政村設置了綜合便民服務站，解決了以往快遞只能送到鄉鎮無法到村的難題。

廣西是中國的「水果籃子」，2022年廣西園林水果總產量3080萬噸，佔大陸全國的1／8以上。廣西桂林的惠民優選超市也會通過線上銷售這些水果，中國郵政便開設了從桂林到浙江、上海、廣州、深圳等省市的專線，提高運輸效率、縮短運輸時間。

快遞進村，盤活農產品銷售

2023年，中國快遞進村業務量已達到27億件。在鄉村振興、快遞進村的政策背景下，中國郵政、順豐等物流企業都在持續拓展農產品銷售業務。雲南昆明的篆新滇池菜市場、廣西桂林的鄉村振興·惠民優選超市，只是中國郵政涉足農產品運銷的縮影之一。

在杭州市淳安縣，2017年，當地郵政分公司、淳安縣委、縣政府共同成立的千島湖品牌農產品館，設置了品牌展示、銷售自提、電商孵化、網上體驗、平台運營、電商公共服務等功能。

據《中國郵政報》報導，成立以來，千島湖品牌農產品館對接縣內農戶、家庭農場、合作社、農產品生產企業100餘家，線上線下銷售農產品累計達到3000餘萬元。在郵寄業務方面，寄遞造包20餘萬件，帶動寄遞收入80餘萬元。金融方面，發放金融貸款5500餘萬元。

今年4月29日，中國郵政在當地又開設了第二家主營千島湖本土農產品的品牌館，總建築面積807平方米。店內除了展銷500多種農產品、農製品、農創品外，還設置了休閒區、直播區、品茶區、露台區，文旅元素也吸引了很多遊客。五一假期期間，千島農品旗艦店共接待遊客3000餘人次，銷售農產品20餘萬元。

從提供寄遞服務到整體當地資源，甚至開設菜市場、超市、品牌館，以及通過互聯網做直播銷售各地特色農產品，中國郵政在農產品領域的打法逐漸清晰，形成了線上線下、銷售寄遞、金融支持的閉環。

對此，快遞行業專家趙小敏對界面新聞分析稱，當下快遞行業正在大規模開展快遞進村，中國郵政的網點最多，下沈力度最大，有品牌優勢和競爭力。與此同時，中國郵政還有公共服務的屬性，與地方政府之間的溝通更密切，雙方常會簽署戰略合作，希望在「文化旅遊消費一體」挖掘更多價值。

除中國郵政外，順豐也在快遞進村方面持續佈局。順豐在其2023年年報中提到，公司積極與地方政府、農村合作社等機構合作，打造區域性農產品品牌，製定區域品牌包材定製專項資金補貼機制。2023年，順豐助力共建28個農產品區域品牌，在大陸全國2700多個縣區級城市特色農產品運送約458萬噸。