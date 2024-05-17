經測算，4月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有6個、持平零個及下跌64個；3月則分別為11個、2個及57個。

大陸統計局17日公布4月房價數據，統計局城市司統計師王中華解讀稱，4月分，房地產市場繼續調整，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月、按年降幅均有所擴大。

數據顯示，4月分，一線城市新建商品住宅銷售價格月降0.6％，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.7％、1.3％和1％，上海上漲0.3％。二、三線城市新建商品住宅銷售價格按月分別下降0.5％和0.6％，降幅均比上月擴大0.2個百分點。

4月分，一線城市二手住宅銷售價格按月下降1.1％，降幅比上月擴大0.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.6％、0.8％、1.4％和0.7％。二、三線城市二手住宅銷售價格按月均下降0.9％，降幅均比上月擴大0.4個百分點。