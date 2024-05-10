樺漢指出，今年首季ESaaS平台業務市場版圖持續加大毛利率，「AI ＋軟硬、雲網端整合方案 ＋ 訂閱式服務收入」營收比重自去年同期的9％增加至12％，高毛利絕對金額占集團比重達23％，推升單季毛利率季增1.7個百分點、年增0.8個百分點，稅後淨利率也繳出季增、年增成績。

而系統整合部分，因海外工程案成本增加、其營業淨利減少3.8億元，使得集團首季營業淨利率季減0.1個百分點、年減1.5個百分點，預料隨著海外工程案學習曲線逐步爬升，毛利率及營業淨利率將有機會於下半年回升。

樺漢ESaaS平台自2021年起，以產業｢應用軟體 APP ／程式介面 API ｣ 為技術核心做行業服務發展，以軟帶硬整合｢運算、終端、感知與物聯網｣等硬體設備，提供｢標準化、模組化、平台化｣三大主軸，並搭配｢混合雲與高強度資安｣配置及導入｢AI人工智慧｣賦能之可訂閱制整合式方案，聚焦在｢數位、能源、資安、AI、ESG ｣等五大樺漢轉型。

其中，AI轉型方面需求明顯增溫，今年第一季Cloud＋ Edge AI營收達19.8億元、年增率高達168％，主要受惠｢智慧城市、工廠、ESG節能減碳｣等場域應用拉升，樺漢憑藉多年來深耕不同場域且大型客戶客製化五大轉型的解決方案，快速累積技術經驗、大數據資料庫，有助拓展更多元產業之場域市場版圖，並為公司ESaaS平台帶來良好的業務開拓空間，助訂單保持穩定高成長並創歷史新高。

展望2024年，樺漢表示將持續落實擴大高毛利率接單動能，推進集團整體獲利表現提升目標，具體成果已逐步展現。

尤其在個體營運及品牌通路方面，樺漢受惠歐美市場主要智慧製造、交通、醫療、軍工、彩票博弈等客戶的出貨與服務保持良好的業績成長動能，加上歐洲市場新增電動車、航太等市場客戶對ESaaS訂單需求，整體營運結構優化下，將有機會持續挹注今年營業毛利率、營業淨利率、稅後淨利率三率三升。

樺漢目前接單／出貨比值(B／B Ratio)保持在1.1~1.2左右的水準，良好的訂單能見度，有信心持續實現全年營運保持正向成長的態勢。