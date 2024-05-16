和碩董事長童子賢16日出席「AI PC產業前景座談會」，會前受訪針對核能、AI PC等社會議題作出回應，外界猜測，童子賢的核電相關談話是否在為新政府鋪路，他16日澄清，自己向來保持獨立思考，有自己的意見，只要方向正確就會發言。

童子賢表示，外界難免會猜測近日發言正在為賴清德鋪路，但實際上無論稅改、勞健保還是能源都是社會非常關心的問題，但談到核能因為在過往20至30年前對核能的看法相當兩極。

「我自己向來保持獨立思考，保持自己的意見、邏輯以及思路，只要方向正確就會發言，沒有位了誰鋪路的問題」，他強調，在1年半前就開始在談核能，當時還沒有開始選舉，甚至誰會參選都不知道。

童子賢指出，能源政策是國家的重要走向，與藍綠、政黨無關，現在能源1年的支出比國防高出4至5倍，也比勞健保支出超2倍，而健全的能源政策可以帶領國家社會發展，這是自己關心的問題。

針對RE100未將核電列為率電，童子賢認為，RE100實際上是一些企業組成的團體，並非官方組織，他們的目標並不是聖旨，而內部因為意見分歧，Amazon退出RE100後，就成為反核人士的話柄；但目前已經有很多官方組織在宣導和電視降低碳排的重要手段，甚至OPEN AI近日也花錢買核電廠。

對於新政府的期許，童子賢認為，要盡快解決人民、社會非常關切的議題，需要穩健施政，關切人民切身利益，並重新審視稅制，避免勞健保破產，其中能源政策的問題已經積累多年，較迫在眉睫，希望新團隊煥發新氣象。