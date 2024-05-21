此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月結束訪中行程後預告，美國和中國大陸將在「未來幾周」內就AI議題舉行首次會談。中美雙方除了同意將保持高層交往和各層級接觸，並就美中禁毒、氣候變遷和AI領域達成合作共識。
汪文斌21日指出，中方始終堅持以人為本、智慧向善的理念，堅持發展與安全並重的原則，確保人工智慧技術有益、安全、公平。願同美方加強人工智慧領域的交流合作，探索利用人工智慧賦能可持續發展，在風險應對方面展開溝通。
美中同意就人工智慧（AI）、氣候變遷等領域進行交流合作，中國大陸外交部21日舉行例行記者會，外交部發言人汪文斌表示，願同美方加強人工智慧領域的交流合作，探索利用人工智慧賦能可持續發展，在風險應對方面展開溝通。
此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月結束訪中行程後預告，美國和中國大陸將在「未來幾周」內就AI議題舉行首次會談。中美雙方除了同意將保持高層交往和各層級接觸，並就美中禁毒、氣候變遷和AI領域達成合作共識。
汪文斌21日指出，中方始終堅持以人為本、智慧向善的理念，堅持發展與安全並重的原則，確保人工智慧技術有益、安全、公平。願同美方加強人工智慧領域的交流合作，探索利用人工智慧賦能可持續發展，在風險應對方面展開溝通。
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