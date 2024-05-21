經濟通通訊社報導，阿里巴巴旗下阿里雲21日亦宣布，通義千問主力模型Qwen-Long降價97％，這款模型最高支持1千萬tokens長文本輸入，降價後約為GPT-4價格的四百分之一。
阿里雲智能集團資深副總裁劉偉光表示，這次大幅降低大模型推理價格，就是希望加速AI應用的爆發。預計未來大模型API的調用量，會有成千上萬倍的增長。
字節跳動旗下雲服務平台火山引擎的相關負責人21日回覆，就阿里通義大模型減價表示歡迎，認為可共同助力企業以更低成本探索AI轉型，加速大模型應用場景實現。
大陸AI行業掀減價戰，百度智能雲最新宣布文心大模型兩大主力模型全面免費，涉及今年3月推出的兩款輕量級大模型ERNIE Speed、ERNIE Lite，支持8K和128k上下文長度。
經濟通通訊社報導，阿里巴巴旗下阿里雲21日亦宣布，通義千問主力模型Qwen-Long降價97％，這款模型最高支持1千萬tokens長文本輸入，降價後約為GPT-4價格的四百分之一。
阿里雲智能集團資深副總裁劉偉光表示，這次大幅降低大模型推理價格，就是希望加速AI應用的爆發。預計未來大模型API的調用量，會有成千上萬倍的增長。
字節跳動旗下雲服務平台火山引擎的相關負責人21日回覆，就阿里通義大模型減價表示歡迎，認為可共同助力企業以更低成本探索AI轉型，加速大模型應用場景實現。
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