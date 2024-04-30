報導稱，從企業規模看，大型企業PMI為50.3，比上月下降0.8個百分點；中型企業PMI為50.7，比上月升0.1個百分點；小型企業PMI為50.3，與上月持平。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為52.9，比上月升0.7個百分點，表明製造業企業生產活動繼續加快。新訂單指數為51.1，比上月下降1.9個百分點，繼續高於臨界點，表明製造業市場需求保持恢復。

報導指出，原材料庫存指數為48.1，與上月持平，低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。從業人員指數為48，比上月下降0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有回落。

供應商配送時間指數為50.4，比上月下降0.2個百分點，但仍高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。