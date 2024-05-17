劉愛華稱，下階段，隨着天氣轉暖，供應增加，食品價格仍然將處於季節性低位。工業消費品在以舊換新政策影響下，消費需求有望回升，價格總體將穩中略升。服務價格則在服務需求逐步恢復推動下有望繼續回升。綜合這幾個因素判斷，下階段消費者物價指數（CPI）有望低位溫和回升。

大陸統計局11日公布，4月CPI年增0.3％，漲幅較3月擴大0.2個百分點，高於市場預期增0.2％，是連續3個月維持正增長；今年首4個月CPI年增0.1％。不過，工業生產者出廠價格指數（PPI）年降2.5％，跌幅較預期大。