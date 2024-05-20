由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，今（20）日晚間播出「金曲歌后」張秀卿宣傳新曲〈贏一口氣〉，聊及從小扛家計、唸書時被霸凌，曾在夜市賣唱銷售CD，最後谷底翻身償還家中債務，成為家喻戶曉的歌手的心路歷程。

張秀卿表示從小家境不佳，為了一嚐口香糖的味道，向一位哥哥討吃過的口香糖，沒想到對方一口丟進水溝，「我偷偷從水溝裡撿起來擦乾淨，才知道原來口香糖的滋味，長大後賺錢買了一堆口香糖滿足願望，還為此曾許願長大後要嫁給雜貨店兒子」。

她10歲時獨自離家到台中唱片公司受訓，因發片需做造型，不用跟同學一樣剪「西瓜皮」造型，遭到同學眼紅，「有天放學走在鄉間小路，突然被3個女生倒了全身的墨汁水，一氣之下跟她們大打出手」。即使被打得鼻青臉腫，張秀卿追上去用石頭丟她們，只是為了贏一口氣，隔日被叫到校長室問話，因為對方家長有權有勢而被退學，她也只好回到家鄉讀書。

隨著唱片公司倒閉，張秀卿16歲時再度參加歌唱比賽，成為羅時豐師妹，但演藝之路並未從此順遂發達，常常要蹭同公司大牌歌手上通告，微胖的外型被導播當眾羞辱。即使公司大牌雲集，唯獨張秀卿就是不紅，公司便將她的經紀約讓給音樂人林垂立，2人曾經在夜市賣唱賣CD長達8個月，慢慢累積知名度，之後林垂立打造了台語夯曲〈車站〉讓她一炮而紅，人生開始有了轉變。

張秀卿回想最低落的時期，「為了醫治爸爸的病不斷向親友借錢，當時全家都沒有收入，為了償還3百多萬債務開始到處打工，曾經當過百貨公司廣播員、餐廳服務生、西門町賣蜜餞，每個月收入90％都寄回家。」想到從小家境不好，成長過程承受很多打擊跟壓力，她不禁哽咽眼眶泛淚。