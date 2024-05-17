大陸統計局公布房地產數據顯示，4月分房地產市場繼續調整，70個大中城市商品住宅銷售價格按月、按年跌幅均有所擴大。路透測算指出，按月、按年分別下跌0.6％及3.1％，跌幅比上月擴大0.3和0.9個百分點，分別創下自2015年7月及2014年11月以來的最大單月跌幅。

綜合陸媒報導，統計局城市司首席統計師王中華指，按月計，一線城市新建商品住宅銷售價格下跌0.6％，跌幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下跌0.7％、1.3％和1.0％，上海上漲0.3％。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別下跌0.5％和0.6％，跌幅均比上月擴大0.2個百分點。

按年計，一線城市新建商品住宅銷售價格下跌2.5％，跌幅比上月擴大1.0個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下跌0.5％、6.9％和6.7％，上海上漲4.2％。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別下跌2.9％和4.2％，跌幅比上月分別擴大0.9個和0.8個百分點。

按月計，一線城市二手住宅銷售價格下跌1.1％，跌幅比上月擴大0.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下跌1.6％、0.8％、1.4％和0.7％。二、三線城市二手住宅銷售價格均下跌0.9％，跌幅均比上月擴大0.4個百分點。

按年計，一線城市二手住宅銷售價格下跌8.5％，跌幅比上月擴大1.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下跌8.0％、7.5％、10.2％和8.5％。二、三線城市二手住宅銷售價格分別下跌6.8％和6.6％，跌幅均比上月擴大0.9個百分點。