台股520行情受關注，早盤雖一度上漲近百點，但賴清德在總統就職演說結束後，台股翻黑一度下跌逾150點，觀光族群反應最為激烈。上櫃山富與五福更一度慘殺跌停，高低震盪超過17%。尾盤台股獲買盤進駐強拉翻紅，隨後又陷入平盤震盪，終場以21271.63點作收，小漲13.16點，權值股台積電收平盤835元，成交值4440.26億。

翻看過去歷史資料，扣掉2000年及2012年的520在假日，2004與2008年的520就職當天，台股都收跌，但2016及2020年的520當天，台股都收漲。此外，法人統計，2010年來歷任總統就職後60日漲率達64%。

此外，2000年總統陳水扁就任後，之後1週、1個月和3個月台股全下跌，跌幅分別為2.63%、1.47%及6.38%。法人指出，台股520行情最高漲幅分別是2016年、2020年總統上任的後60日，平均漲幅達17.31%與12.04%，換言之，除非遇上國際情勢大變動，不然台股520行情幾乎都能延續三個月。