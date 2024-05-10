香港明報報導，恒生指數成份股中，68檔漲，12檔下跌，2檔無漲跌。港交所漲7.61％，收報285.8港幣，是漲幅最大的成份股。舜宇跌1.75％，收報42.15港幣，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，17檔漲，12檔下跌，1檔無漲跌。漲幅最大的是華虹半導體，收報18.02港幣，漲5.75％。跌幅最大的是嗶哩嗶哩，收報108.3港幣，跌2.08％。

恒生指數收漲317點 美團漲逾7％
恒生指數收漲83點 東方甄選跌9％
恒生指數漲2％ 碧桂園服務漲逾13％
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