香港明報報導，恒生指數成份股中，68檔漲，12檔下跌，2檔無漲跌。港交所漲7.61％，收報285.8港幣，是漲幅最大的成份股。舜宇跌1.75％，收報42.15港幣，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，17檔漲，12檔下跌，1檔無漲跌。漲幅最大的是華虹半導體，收報18.02港幣，漲5.75％。跌幅最大的是嗶哩嗶哩，收報108.3港幣，跌2.08％。