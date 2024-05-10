香港明報報導，恒生指數成份股中，68檔漲，12檔下跌，2檔無漲跌。港交所漲7.61％，收報285.8港幣，是漲幅最大的成份股。舜宇跌1.75％，收報42.15港幣，是跌幅最大的成份股。
恒生科技指數成份股中，17檔漲，12檔下跌，1檔無漲跌。漲幅最大的是華虹半導體，收報18.02港幣，漲5.75％。跌幅最大的是嗶哩嗶哩，收報108.3港幣，跌2.08％。
恒生指數10日收盤漲425點，漲幅為2.3％，收報18,963點，大盤成交金額1,710億港幣（日增38.24％），是2023年7月31日1,825.61億港幣成交後最多。國企指數漲158點，漲幅為2.41％，收報6,718點。恒生科技指數收報3,962點，漲0.38％。建行、友邦、阿里巴巴貢獻恒指較多。比亞迪、理想汽車、聯想集團拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成份股中，68檔漲，12檔下跌，2檔無漲跌。港交所漲7.61％，收報285.8港幣，是漲幅最大的成份股。舜宇跌1.75％，收報42.15港幣，是跌幅最大的成份股。
恒生科技指數成份股中，17檔漲，12檔下跌，1檔無漲跌。漲幅最大的是華虹半導體，收報18.02港幣，漲5.75％。跌幅最大的是嗶哩嗶哩，收報108.3港幣，跌2.08％。
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