由於中東局勢緊張，紅海危機影響時間拉長，扭轉貨櫃輪供需失衡現象，歐洲市場需求增加帶動整體運價表現，且大陸的歐洲期貨指數已經連續兩天上漲，驅動運價指數持續向上推升可能。

本周遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為2300美元，叫前一周上漲329美元，漲幅16.69％；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）為3235美元，較前一周上漲187美元，漲幅6.14％；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為3602美元，上漲427美元，漲幅13.45％；遠東到美東每FEU（40呎櫃）為4661美元，較前一周上漲590美元，漲幅14.49％。澳洲、西非、南非、南美持續上揚，漲幅分別為8.91％、10.17％、13.25％及11.32％。

近洋線方面，遠東到日本關西、日本關東都是持平，分別為292美元及305美元；遠東到東南亞每TEU上漲12美元，為307美元；遠東到韓國每TEU下跌6美元，為158美元。