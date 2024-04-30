中華信評指出，陽明海運在2021～2022年的產業超級上升週期中累積了充裕的帳上現金，再加上其審慎的財務管理，應能使該公司在未來兩年維持淨現金部位；流動性評估結果的調整是反映該公司在未來24個月期間較低的到期借款與非常高的帳上現金部位。此外，儘管2025年用於汰換船舶的資本支出較高，但在陽明海運強健的現金部位支持下，2024～2025年該公司將可維持淨現金部位，因此給予「穩定」的評等展望。

中華信評認為，海運運價上漲可望提升陽明海運2024年的獲利能力。在貨櫃船舶為避開在紅海可能發生的襲擊，而改道繞行好望角的較長航線後，貨櫃船舶供給已趨於緊俏。受此影響，2024年初以來主要航線的運價已因此明顯上漲。隨著主要航運業者已適應較長航行時間的新常態，以及運能因新船舶持續交付而擴增，導致過去兩個月來，跨太平洋航線，以及東亞至歐洲與地中海航線的運價持續下跌。儘管如此，運價水準仍較2023年同一期間高出70％以上。

中華信評的基本情境假設將2024年下半年運價可能發生的修正納入考量，因為持續存在的運能過剩問題仍為主要的產業風險。不過中華信評預期，受惠於2024上半年較佳的運價費率，今年陽明海運的EBITDA利潤率將從2023年的13.8％提升至20％～25％。

帳上的高現金部位將為陽明海運在2024～2025年期間穩健的資本結構提供支撐。儘管2023年期間陽明海運的可支配現金流量為負新台幣855億元，但截至2023年底，該公司仍維持達新台幣1,850億元的充裕現金與短期投資部位。現金流量之所以大幅萎縮係因該公司基於前一年獲利豐厚而配發了高額現金股利，以及較高的資本支出以支應船隊擴張所需。

中華信評認為，陽明海運的高現金部位在未來1～2年間為其提供了充裕的財務緩衝空間，並為該公司汰換船隊而增加的資金需求，以及現金股利配發提供了支撐。因此中華信評認為，2024年與2025年陽明海運應可繼續維持淨現金部位。