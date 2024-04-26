基於此，中華信評對萬海航運的流動性評估結果，由「強健」調整為「極強健」。發行體信用評等「twA／twA-1」則獲得確認，展望「穩定」。

國際航運業近期多受到紅海危機的影響，中華信評指出，紅海危機期間造成貨櫃船舶供給出現短缺，導致運費上漲，會帶給萬海航運今年獲利能力反而有所改善。中華信評認為，萬海航運已於亞洲區間布建起全面覆蓋的航線網絡與密集航班，以及令人滿意的營運效率，均為其保有市場領先地位的支持因素。此一領先地位應可支持該公司擁有較遠洋航線業者更為穩定的獲利能力。

此次報告中，更新萬海航運的流動性強度，中華信評分析，該公司主要流動性相關可就二項分析：

一、現金與短期投資：2023年年底時約為1,267億元。

二、來自本業的現金流量：2024年至2025年間每年為150億元至200億元間。

主要流動性用途，則有三項要注意：

一、到期借款：2024年約為100億元；2025年為160億元。

二、資本支出：2024年為200億元至250億元，2025年為100億元至150億元。

三、2024 年的現金股利配發金額為42億元。