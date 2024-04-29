中華信評確認萬海航運的 「穩定」評等展望，主要是由於資本支出減少，萬海航運在未來1～2年內應可繼續維持淨現金部位。此外，中華信評認為，由於貨櫃船舶供給在紅海危機期間出現短缺導致運費上漲，2024年萬海航運的獲利能力將有所改善。

萬海航運的評等結果持續反映該公司在亞洲區間貨櫃航運市場保有領先地位，但仍然受限於具高度波動的產業特性。中華信評認為，萬海航運已於亞洲區間布建起全面覆蓋的航線網絡與密集航班，以及令人滿意的營運效率均為其保有市場領先地位的支持因素。此一領先地位應可支持該公司擁有較遠洋航線業者更為穩定的獲利能力。

中華信評分析，貨櫃航運市場長期供過於求與激烈競爭導致的高產業風險，以及萬海航運對於競爭更為激烈之遠洋航線的曝險升高，則削弱了該公司的競爭優勢。此外，萬海航運跨太平洋航線較弱的成本結構與定價能力恐限縮該公司整體的利潤率。

中華信評認為，由於2024～2025年萬海航運的資本支出需求有所降低，該公司在同一期間應可維持淨現金部位。同時，到期借款減少且帳上現金部位充裕，萬海航運的流動性緩衝空間已有提升。中華信評預測，隨著萬海航運的船隊汰換計畫接近尾聲，該公司今年的資本支出將可因此降至新台幣200億元～250億元，2025年則將降至新台幣100億元～150億元，均低於2023的新台幣440億元。

與此同時，中華信評預期，未來1～2年萬海航運將維持審慎的現金股利配發政策，以便為該段期間內可能發生的產業下行情勢保留足夠的帳上現金，並用於支應潛在的資本支出需求。中華信評預估，該公司2024年的流動性來源對流動性用途比約為3.9倍，2025年則約為3.7倍。

中華信評對萬海航運流動性的評估結果，亦反映中華信評對於該公司流動性來源將持續高於流動性用途的預測，即使是在該公司的EBITDA預測值可能下滑達75％的情況下亦然。

此外，中華信評認為，以萬海航運在帳上持有的高現金部位來看，該公司具有可於再融資調度有限的情況下，因應發生機率小但後果嚴重之事件的能力。另外，中華信評認為，萬海航運與台灣銀行業已建立起的良好往來關係，將可為該公司在需要時提供順暢的融資管道。

萬海航運的主要流動性來源為現金與短期投資，2023年年底時約為1,267億元；來自本業的現金流量，2024～2025年間每年為新台幣150億元～200億元間。主要流動性用途為到期借款，今年約為100億元、2025年為160億元；資本支出，今年為200億元～250億元，2025年為100億元～150億元；今年的現金股利配發金額為42億元。