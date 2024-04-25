這家汽車客戶包括特斯拉、通用以及福斯等的電動車電池供應商，上季營業利益暴減75%，掉到1570億韓元，約1.14億美元。同時，營收也大減30%，只剩下6.1兆韓元。

電池市占率韓國第1大，也是全球第2大的LGES坦言，若沒有美國IRA（通膨削減法）的支持可以獲得美國政府租稅減免優惠的話，上季將虧損320億韓元，這也是LGES自從2022年上市以來首次出現虧錢的狀態。

LGES財務長表示，在審核公司投資案的優先順序時，例如美國中長期需求，以及在美基本擴大營運項目等，現在決定要先減少投資規模以及放慢步調。1月時，LGES曾說今年資本支出跟去年差不多，都在10.9兆韓元左右。

LGES指出，受惠於通用汽車等美國客戶推出新款電動車，2024下半年的業績應有改善空間。不過，未來全球電動車需求，可能會遇到幾個風險因子，包括11月初的美國總統大選，以及政府的環保政策等。

LGES表示，將為自家的46系列圓柱形電池產品找尋更多商機。同時，產業分析師也預測，此類電池有機會被使用在特斯拉23日曾說過，將打造價格更平民化的電動車。