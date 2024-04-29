美國10年期公債殖利率上周五(26日)收在4.688％，較2月低點強彈近一個百分點。至於周一（29日）該殖利率則回落到4.622％。美債殖利率在2022年飆升時，曾導致美股大幅拉回，不但讓投資者持有高風險股票的報酬率遭到壓縮，也侵蝕華爾街對企業未來獲利的估值。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）認為，受惠於強勁經濟提振企業獲利，今年來許多投資者多無視美債殖利率上升利空，使得美股得以繼續攀高。

不過該情況也拉抬美股估值進一步上升。上週五標普500指數本益比約為24倍，超出過去10年均值的20倍左右。

索斯尼克解釋，美股之所以能夠承受較高殖利率，主要是建立在強勁經濟上。不過上周美國發布報告指出，第一季經濟成長大幅放緩、同時間通膨則比預期強勁。他說若通膨未來再度升溫，並讓債市震盪加劇，對美股恐將成為一大問題。

美債本身也面臨其他挑戰。美國政府目前正以創紀錄速度發售新債，令人擔心市場是否能夠消化即將到來的發債潮。異常火熱的消費者物價指數（CPI）也在本月讓美債遭遇嚴重拋售。此外短期債券殖利率升高降低長期美債的吸引力，導致美債陷入震盪。

摩根資產管理公司首席全球策略師凱利（David Kelly）認為，綜合這些因素，讓投資者對於前景已不如年初般樂觀。他還警告，若美債殖利率持續維持在高位，將使市場上投機性更強的資產，像是加密幣、黃金與估值偏高的科技公司股票將處在脆弱地位。