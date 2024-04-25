香港明報報導，恒生指數成份股中，58檔漲，20檔下跌，四檔無漲跌。中海外漲6.26％，收報12.9港幣，是漲幅最大的成份股。美團跌1.85％，收報港幣111.5元，是跌幅最大的成份股。
恒生科技指數成份股中，10檔漲，18檔下跌，2檔無漲跌。漲幅最大的是商湯，收報港幣0.83元，漲3.75％。跌幅最大的是東方甄選，收報港幣15.96元，跌9.42％。
恒生指數25日收漲83點，漲幅為0.48％，收報17,284點，大盤成交金額港幣1,199億元（日減7.46％），是4月23日港幣1,160.06億元成交後最少。國企指數上漲20點，漲幅為0.33％，收報6,120點。恒生科技指數收報3,554點，跌0.54％。友邦、建行、阿里巴巴貢獻恒指較多。騰訊、美團、理想汽車拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成份股中，58檔漲，20檔下跌，四檔無漲跌。中海外漲6.26％，收報12.9港幣，是漲幅最大的成份股。美團跌1.85％，收報港幣111.5元，是跌幅最大的成份股。
恒生科技指數成份股中，10檔漲，18檔下跌，2檔無漲跌。漲幅最大的是商湯，收報港幣0.83元，漲3.75％。跌幅最大的是東方甄選，收報港幣15.96元，跌9.42％。
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