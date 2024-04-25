香港明報報導，恒生指數成份股中，58檔漲，20檔下跌，四檔無漲跌。中海外漲6.26％，收報12.9港幣，是漲幅最大的成份股。美團跌1.85％，收報港幣111.5元，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，10檔漲，18檔下跌，2檔無漲跌。漲幅最大的是商湯，收報港幣0.83元，漲3.75％。跌幅最大的是東方甄選，收報港幣15.96元，跌9.42％。