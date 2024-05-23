香港明報報導，恒生指數成份股中，7檔漲，75檔下跌，0檔無漲跌。中海油漲0.74％，收報19.18港幣，是漲幅最大的成份股。網易跌7.88％，收報141.5港幣，是跌幅最大的成份股。
恒生科技指數成份股中，3檔漲，26檔下跌，1檔無漲跌。漲幅最大的是微博，收報71.75港幣，漲1.77％。跌幅最大的是網易。
恒生指數23日收跌326點，跌幅為1.7％，報18,868點，大盤成交金額1,299億港幣（日增2.6％），是5月21日1,505.83億港幣成交後最多。國企指數跌115點，跌幅為1.7％，報6,701點。恒生科技指數收報3,896點，跌2.41％。阿里巴巴、騰訊、匯控拖累大盤。中海油、神華、中石油貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成份股中，7檔漲，75檔下跌，0檔無漲跌。中海油漲0.74％，收報19.18港幣，是漲幅最大的成份股。網易跌7.88％，收報141.5港幣，是跌幅最大的成份股。
恒生科技指數成份股中，3檔漲，26檔下跌，1檔無漲跌。漲幅最大的是微博，收報71.75港幣，漲1.77％。跌幅最大的是網易。
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