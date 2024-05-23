香港明報報導，恒生指數成份股中，7檔漲，75檔下跌，0檔無漲跌。中海油漲0.74％，收報19.18港幣，是漲幅最大的成份股。網易跌7.88％，收報141.5港幣，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，3檔漲，26檔下跌，1檔無漲跌。漲幅最大的是微博，收報71.75港幣，漲1.77％。跌幅最大的是網易。