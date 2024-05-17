財聯社17日報導，大陸國家統計局數據顯示，2024年4月房地產市場繼續調整，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比、同比降幅均擴大。4月一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.6％，降幅比上月擴大0.5個百分點。

其中，北京、廣州和深圳分別下降0.7％、1.3％和1.0％，上海上漲0.3％。二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降0.5％和0.6％，降幅均比上月擴大0.2個百分點。

4月一線城市二手住宅銷售價格環比下降1.1％，降幅比上月擴大0.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.6％、0.8％、1.4％和0.7％。二、三線城市二手住宅銷售價格環比均下降0.9％，降幅均比上月擴大0.4個百分點。

中國經濟網17日報導，大陸國家統計局城市司首席統計師王中華解讀稱，2024年4月分，房地產市場繼續調整，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比、同比降幅均有所擴大。

一、各線城市商品住宅銷售價格環比降幅有所擴大：

4月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.6％，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.7％、1.3％和1.0％，上海上漲0.3％。二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降0.5％和0.6％，降幅均比上月擴大0.2個百分點。

4月，一線城市二手住宅銷售價格環比下降1.1％，降幅比上月擴大0.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.6％、0.8％、1.4％和0.7％。二、三線城市二手住宅銷售價格環比均下降0.9％，降幅均比上月擴大0.4個百分點。

二、各線城市商品住宅銷售價格同比降幅擴大

4月，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降2.5％，降幅比上月擴大1.0個百分點。其中，北京、廣州和深圳同比分別下降0.5％、6.9％和6.7％，上海上漲4.2％。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降2.9％和4.2％，降幅比上月分別擴大0.9個和0.8個百分點。

4月，一線城市二手住宅銷售價格同比下降8.5％，降幅比上月擴大1.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降8.0％、7.5％、10.2％和8.5％。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降6.8％和6.6％，降幅均比上月擴大0.9個百分點。