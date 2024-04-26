中國大陸黃金協會網站26日公布的最新統計數據顯示：2024年第一季，大陸原料黃金產量為85.959噸，與2023年同期相比增產0.987噸，同比增長1.16％，其中，黃金礦產金完成60.191噸，有色副產金完成25.768噸。另外，2024年第一季進口原料產金53.225噸，同比增長78.00％，若加上這部分進口原料產金，大陸全國共生產黃金139.184噸，同比增長21.16％。

2024年第一季，大陸累計增持黃金27.06噸，截至3月底，大陸黃金儲備為2262.47噸。2022年11月至2024年3月，大陸連續十七個月增持黃金。

2024年第一季，黃金價格強勢上漲為黃金企業帶來了新的發展機遇。在金價快速上漲生產經營成本保持相對穩定的情況下，企業盈利空間增加，金礦企業開展地質勘探和基建技改意願加強，企業可以進一步降低入選品位，最大限度利用金礦資源，黃金產量進一步增長。

黃金價格上漲還促使冶煉企業加大進口黃金原料採購力度，進口原料產金大幅增加。大型黃金企業（集團）境內礦山礦產金產量32.011噸，占大陸全國的比重為53.18％。紫金礦業、山東黃金和赤峰黃金等企業境外礦山實現礦產金產量16.339噸，同比增長13.50％。

2024年第一季，大陸全國黃金消費量308.905噸，與2023年同期相比增長5.94％。其中：黃金首飾183.922噸，同比下降3.00％；金條及金幣106.323噸，同比增長26.77％；工業及其他用金18.660噸，同比增長3.09％。

2024年第一季，高金價對黃金消費影響出現兩極分化。快速上漲的黃金價格，疊加黃金首飾加工費和品牌溢價高等因素，消費者觀望情緒增強，使得黃金首飾消費在一定程度上受到了抑制，黃金首飾零售商銷售壓力增加。金價高企及巨幅波動使得黃金加工銷售企業生產經營風險增大，批發零售企業進貨變得謹慎，首飾加工企業原料成本上升、出貨量下降，部分中小型加工企業甚至停工放假。相比之下，由於避險需求的激增，實物黃金投資獲得較高關注，溢價相對較低的金條及金幣消費大幅上漲。

2024年第一季，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊1.53萬噸（單邊0.76萬噸），同比增長32.29％，成交額雙邊7.49兆元（人民幣，下同）（單邊3.74兆元），同比增長54.73％；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊2.90萬噸（單邊1.45萬噸），同比增長14.89％，成交額雙邊12.53兆元（單邊6.26兆元），同比增長33.98％。3月以來，大陸黃金價格快速上漲，交易量環比大幅上升。為此，交易所採取了一定的市場風險控制措施。上海黃金交易所發布通知提高黃金延期合約交易保證金比例及漲跌幅度限制，上海期貨交易所則對黃金期貨品種實施交易限額，並上調黃金期貨主力合約手續費。2024年第一季，受金價上漲提振，大陸黃金ETF持有量上升至66.96噸，較2023年底61.47噸增長5.49噸，同比增長8.93％。

2024年第一季，全球主要經濟體繼續實行寬鬆的貨幣政策，美國經濟數據不及預期，地緣政治衝突升級，各國央行持續增持黃金，黃金價格強勢上漲，屢破歷史新高。3月底，倫敦現貨黃金定盤價為2214.35美元／盎司，較年初2074.90美元／盎司上漲6.72％，季度均價2069.80美元／盎司，較上一年同期1889.92美元／盎司上漲9.52％。上海黃金交易所Au9999黃金3月末收盤價527.54元／克，較年初開盤價上漲9.72％，第一季加權平均價格為487.11元／克，較上一年同期上漲16.02％。