星展集團成本收入比率變動不大維持在37％，而扣除壞帳提存準備前淨利上升14％至新幣34.8億元（約新台幣825.3億元）。資產品質維持穩健，不良貸款比率為1.1％，特別壞帳提存準備佔貸款的10個基點。

與上一季度相比，淨利成長24％。由於手續費收入與金融市場暨流動資金管理客戶銷售創新高，以及市場交易收入增加，總收入成長11％。支出下降6％，部分是由於上一季的非經常性項目所致。

從季度表現來看，企業及消費金融業務的淨利息收入與上一季度相比持平，為新幣36.5億元。因香港銀行同業拆息（Hibor）下跌，緩和固定資產重新定價的幅度，淨利差擴大2個基點至2.77％。

以固定貨幣匯率計算，貸款成長1％，相當於增加新幣60億元至新幣4,250億元。增幅是由於非貿易企業貸款成長3％，相當於新幣70億元。貿易貸款和消費貸款變化不大。

以固定貨幣匯率計算，存款成長1％，相當於增加新幣70億元至5,470億元。活儲帳戶（CASA）存款減少的幅度較去年減緩，並被定期存款的增幅所抵銷。

企業及消費金融業務的淨手續費收入成長20％創新高，達新幣10.4億元。由於市場信心持續增強和季節性因素影響，財富管理手續費成長45％至新幣5.36億元。貸款相關手續費成長30％至新幣1.85億元，而交易服務手續費上升6％至新幣2.31億元。增幅因資本市場活動放緩而有所抵銷，投資銀行手續費下降38％，以及受季節性因素影響，信用卡手續費下降3％。

企業及消費金融業務的其它非利息收入因金融市場暨流動資金管理客戶銷售創新高，成長59％至新幣6.21億元。

市場交易收入成長超過一倍，達新幣2.46億元。支出較上一季減少6％，為新幣20.8億元，其中包括上季的非經常性項目。扣除壞帳提存準備前淨利成長24％，達新幣34.8億元。

從年度表現來看，企業及消費金融業務的淨利息收入成長8％。由於利率上升，淨利差擴大8個基點。受惠於非貿易企業貸款增長和整併花旗台灣消金業務，貸款成長1％。存款成長3％。

因市場信心增強以及資產管理規模上升帶動財富管理手續費成長47％，淨手續費收入成長23％。信用卡手續費因消費增加成長33％，與貸款相關的手續費成長30％。整併花旗台灣消金業務亦對提高財富管理和信用卡的手續費有所助益。

受惠於金融市場暨流動資金管理客戶的銷售創新高，企業及消費金融業務的其它非利息收入成長44％。由於融資成本上升，市場交易收入下跌9％。支出增加10％，其中整併花旗台灣消金業務佔升幅的5個百分點，成本收入比率變動不大維持在37％。扣除壞帳提存準備前淨利較去年成長14％。

資產負債表的部分，流動資金充裕。流動性覆蓋率為144％，淨穩定資金比率為116％，均遠高於監管要求。資產品質穩健。不良資產較上季上升3％至新幣52.2億元。不良貸款比率維持不變為1.1％。新增的不良資產部分被還款和沖銷所抵銷。特別壞帳提存準備減少19％達新幣1.13億元，相當於貸款的10個基點。一般壞帳提存準備為新幣2,200萬元，壞帳提存準備覆蓋率為125％，如計入抵押品後，壞帳提存準備覆蓋率為223％。

普通股第一級比率較上季上升0.1個百分點至14.7％，因風險加權資產上升抵銷獲利的部分增幅。槓桿比率為6.5％，較最低監管要求的3％高出一倍。

董事會宣佈在配發股票股利後的擴大股本基礎上，首季股息為每股新幣54分。

星展集團執行總裁高博德表示：「我們創新高的獲利表現為開年打下堅實的基礎。伴隨貸款增加、手續費收入和金融市場暨流動資金管理客戶的銷售創下佳績，星展整體的業務強勁成長。儘管地緣政治局勢持續緊張，但宏觀經濟條件仍然穩健，我們的業務優勢將有助掌握商機。我們看好總收入和獲利表現將優於預期，可望於今年繼續為股東帶來優渥回報。」