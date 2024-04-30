繼牧德科技去年6月引進策略性投資人封裝龍頭日月光半導體，對載板及封測產業AOI發展立下碁石，目前雙方針對產品合作開發中，期望今年下半年能驗證完成，為營收注入新的量能。
受到兩岸政治的影響，設備在大陸銷售需大陸製造是必然的趨勢，牧德透過轉投資黑澤科技在大陸的子公司江蘇黑澤，廠房已建制完成，第二季將進行生產，降低製造成本，進而提昇公司競爭力。
因應PCB產業在東南亞陸續開出新產能相繼建廠，牧德將積極配合客戶的步伐，建立專業的銷售及服務團隊，與客戶一起共創泰國事業版圖。
牧德（3563）董事會通過2024年第一季合併財務報告，毛利率54％，每股稅後盈餘0.5元，較去年每股稅後盈餘3.5元，減少3元，獲利不如預期主要原因為大陸地區市場景氣尚未回升，建廠進度不如預期，應收帳款收回不易，致呆帳費用提列增加，牧德將積極與客戶進行協商，加速安排帳款收回時程，回轉備抵呆帳提升獲利。
繼牧德科技去年6月引進策略性投資人封裝龍頭日月光半導體，對載板及封測產業AOI發展立下碁石，目前雙方針對產品合作開發中，期望今年下半年能驗證完成，為營收注入新的量能。
受到兩岸政治的影響，設備在大陸銷售需大陸製造是必然的趨勢，牧德透過轉投資黑澤科技在大陸的子公司江蘇黑澤，廠房已建制完成，第二季將進行生產，降低製造成本，進而提昇公司競爭力。
因應PCB產業在東南亞陸續開出新產能相繼建廠，牧德將積極配合客戶的步伐，建立專業的銷售及服務團隊，與客戶一起共創泰國事業版圖。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。