繼牧德科技去年6月引進策略性投資人封裝龍頭日月光半導體，對載板及封測產業AOI發展立下碁石，目前雙方針對產品合作開發中，期望今年下半年能驗證完成，為營收注入新的量能。

受到兩岸政治的影響，設備在大陸銷售需大陸製造是必然的趨勢，牧德透過轉投資黑澤科技在大陸的子公司江蘇黑澤，廠房已建制完成，第二季將進行生產，降低製造成本，進而提昇公司競爭力。

因應PCB產業在東南亞陸續開出新產能相繼建廠，牧德將積極配合客戶的步伐，建立專業的銷售及服務團隊，與客戶一起共創泰國事業版圖。