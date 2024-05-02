據澎湃新聞報導，在4月30日召開的萬科股東大會上，萬科總裁祝九勝對投資者透露，在現金流緊張的背景下，王石已自願放棄千萬退休金，與公司共度艱難時刻。

王石為萬科創辦人，其於2017年6月30日卸任萬科董事長，正式交棒郁亮。同日，萬科集團發佈公告，為充分肯定王石過去33年對公司作出的不可替代的貢獻，委任王石為萬科董事會名譽主席。萬科掌門人交班正式完成。當時王石66歲。

王石在後續參加活動時透露，其選擇在2017年退休，是在「萬寶之爭」後做的決定。「其實本來要70歲退休的，比預期提前了4年。但我覺得這是一個最好的交班時間。我1999年辭去總經理，引導萬科這個團隊逐步往前，我對郁亮帶的團隊非常的放心。」

王石雖然作為萬科的董事會名譽主席，但其並不參與公司治理。退休後，王石在參與某電視節目錄影時曾表示，「關於年收入沒什麼不方便說的，就是退休金啊，終身榮譽董事長這樣的一個身份，這個加起來一千萬（人民幣，下同）出頭吧。」

2021年下半年以來，受房地產市場下行影響，房企違約風險進一步蔓延。萬科也自今年3月以來遭遇評級下調，股債雙殺的境況。郁亮坦言，雖然萬科很早提出「活下去」，但考慮得還不夠全面。

根據萬科發佈的2023年年報，2023年萬科實現營業收入4657.4億元，同比下降7.6％；歸屬於上市公司股東的淨利潤為121.6億元。報告期內，萬科在手貨幣資金998.1億元，可覆蓋一年內到期有息負債。

年報顯示，自報告披露之日起，萬科董事會主席郁亮、總裁祝九勝、監事會主席解凍自願領取月薪稅前1萬元。2023年在萬科集團全職工作的8位董事、監事、高級管理人員自願放棄2023年度獎金。

另根據萬科公佈的今年第一季數據，萬科實現營業收入615.9億元，受結算規模下降和開發業務毛利率下滑的影響，萬科實現歸屬於上市公司股東的淨虧損為3.6億元，而上年同期淨利潤為14.46億元。

今年4月14日，萬科召開投資者交流會，萬科方面表示，從總體經營情況來看，當前萬科的確遇到了階段性經營性困難，流動性短期承壓。

4月30日，萬科召開2023年度股東大會，郁亮表示，公司已制定瘦身健體一攬子方案，統籌好降負債和高質量發展，未來兩年削減付息債務1000億元以上，未來五年付息負債總規模要降一半以上；同時，完成「融資模式轉型」，從統借統還、主體信用為主的模式，逐步轉向以項目、資產信用為主的融資模式。後續，除了綜合住區開發、物業服務、租賃公寓三大優勢主業外，萬科將退出其他業務，清理和轉讓非主業的財務投資。此外，堅決大力度推進商辦等大宗資產交易，計劃每年完成200億元。

郁亮指出，行業經歷深刻調整走向新發展階段，勢必是一個瘦身健體的過程，過程絕不容易，但結果是通向更健康和高質量發展。當前的壓力是階段性的，未來兩年會初見成效，統籌好降負債和高質量發展，公司才能可持續發展。萬科管理團隊對職業聲譽的珍惜和重視從未改變，將不斷自省，加倍努力。