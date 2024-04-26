如果你身上有1000萬，在買房時你會如何做出資產配置？近期有網友在知名論壇PTT發文詢問，身上股票、現金擁有約1000萬元，由於本薪不高，銀行貸款最多1000萬，對於應該買多少總價房屋煩惱不已。

這名網友分析自身狀況，本身是中南部公務員，有女友，尚未考慮是否會結婚；靠長輩贈與及投資股票，目前資產約有1000萬元，由於新青安貸款額度最高1000萬元、年限40年，打算買總價約1400萬元的小2房，剩下600萬繼續投資股票，過幾年有需求再小換大。

有網友回應表示，目前問題卡在現金流偏低，建議原PO先結婚，然後在雙薪狀況之下，1人買下1間房，緊接著出租房屋，藉此增加現金流；接續每人再買1間，將財務槓桿拉滿。

另外，針對公務員身份，網友紛紛留言表示，「買2間3房、真心不騙，公務員貸滿就對了」、「看貴一點的能貸多少就貸多少，公務員就是靠貸款投資，我3年前多貸400萬元已翻倍。」

有網友持不同看法回覆，「不要買房，去買建地蓋兩層鋼構屋比較好，40年舊大樓你要賣誰?」、「如果想爽，不想拉高薪水，也不想認真投資，就買一間喜歡的住，剩下資金買大盤，結案，不用貪心多想。」

不過也有網友提醒，房子如果自住，夠用就好，身邊還是要留點現金，平均分散投資，不要全部都壓房地產。資產配置上除了充分瞭解自身狀況，在財務槓桿比例也應該注意。