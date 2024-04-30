主計總處昨（29）日公布110年家庭財富分配統計，其數據顯示台灣家庭貧富差距從30年前的16.8倍擴大至66.9倍。前中廣董事長趙少康則發現，有錢人在房地產獲利最明顯，因此提及孫中山先生革命成功的四項綱領之一「平均地權」，喊話政府要有魄力做出改變，落實「漲價歸公」。

主計總處昨公布110年家庭財富分配統計顯示，前20％富有家庭資產淨值（資產減負債）是後20％的66.9倍，貧富差距急劇擴大。

對此，趙少康今在臉書提到，他細看主計總處公布的數據後發現，有錢人的資產主要來自股票跟房地產，又以房地產獲利最明顯。趙少康表示，孫中山先生革命成功的四項綱領之一就是「平均地權」，因此認為，土地必須漲價歸公，因為房地產漲價不是透過自身的努力，而是整體社會進步共同創造的財富，不該由個人獨享。

「取之於土地必須用之於土地」，趙少康強調，這些年來，政府收的土增稅、房屋稅等，累計達到3兆元，應該用在年輕人或窮人身上，協助他們購屋，未料卻只看到地方政府不斷把土地賣了，也沒用在青年身上，只讓政府可以落實居住正義的資源越來越少。

趙少康直言，該怎麼照顧最弱勢的家庭，更要避免年輕人未來落入最窮的20％區間，並拉高貧窮家庭收入，政府責無旁貸，也需要魄力才能做出改變，落實「漲價歸公」。