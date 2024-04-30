主計總處昨（29）日公布家庭財富分配統計，2021年底（110年）前20％家庭的家庭資產淨值（財富）高達5,133萬元，後20％的家庭財富僅77萬元，前、後20％的家庭貧富差距達66.9倍。對此，國民黨立委李彥秀則直指台灣貧富差距真正問題，是過去30年經濟成長的果實，絕大多數的受薪階級沒分享到。

李彥秀今在臉書就主計總處公布的家庭財富分配統計分析，直指財富最高20％的家庭，其家庭總財富占全體比重62.7％；財富最低20％家庭，其家庭總財富僅占全體比重0.94％，連1％都不到的數據令人乍舌。

針對主計總處國勢普查處處長潘寧馨稱貧富差距的現象，與個人理財、資產配置及家庭財富累積有關，並提及30年前不少南部人北漂工作、置產，若是留在南部置產，房地產因地區不同發展，估值就造成財富差距。李彥秀質疑，難道30年前選擇留在南部工作置產的台灣人就是「活該」？30年前選擇北漂工作置產的台灣人就是「睿智」？

李彥秀諷刺表示，政府沒說的潛台詞是「政府在貧富差距問題上已經做得好棒棒了，人民之所以成為窮人，是因為人民沒有遠見，30年前沒有在北部置產，沒有買台積電股票。」

李彥秀強調，台灣貧富差距真正的問題是，過去30年經濟成長的果實，絕大多數的受薪階級沒有分享到。受薪階級以每月的死薪水扣掉基本生活開銷，沒有餘力攢下第一桶金、投入房地產與股票等資本市場，完全感受不到經濟成長的果實，卻成為高房價、高物價、低薪資的苦果。

「政府的責任就是擴大經濟成長『贏者圈』」，李彥秀呼籲政府要創造更多「護國群山」，實現「分配正義」，人民要的是「解方」，而不是只會「解釋」。