根據4月30日財政部公佈的「中央政府債務未償餘額」，高達新台幣6兆3528億元，其中一年以上債務未償餘額5兆9938億元，一年以下債務未償餘額3591億元，平均每位國人債務負擔高達27.1萬元。國民黨立委李彥秀直指，民進黨執政八年來，中央債務未償餘額從5兆6431億元飆高到6兆3528億元，國人平均債務負擔也從24.0萬元飆高到27.1萬元。5月份國債鐘將有很大機會會再寫歷史紀錄，閣揆陳建仁說財政改善是公然說謊。

「財政改善？國債鐘創歷史新高！稅收超徵越多，民進黨花的更多！國債鐘創歷史新高！」李彥秀今(6日)在臉書發文表示，「中央政府債務未償餘額」正式突破去(2023)年5月19日6兆3418億的歷史紀錄。根據過往的趨勢，五月份國債鐘將有很大機會會繼續破表，再寫歷史紀錄。

「五月底，綜所稅、營業稅與營所稅入帳，才有機會還債降低國債！」李彥秀提到，4月19日行政院長陳建仁表示「連續7年總決算歲入歲出產生賸餘的好成績，顯示近年來在國內經濟穩健成長，帶動稅收持續增加，以及政府落實各項支出檢討的情況下，國家財政持續改善。」事實的真相是「陳建仁公然說謊」，不但國債鐘創下新高紀錄，而且「稅收超徵越多，民進黨花的更多！」

李彥秀指出，2021年、2022年與2023年，稅收超徵分別高達4034億元、4950億元與3671億元，平均超徵4200億元，更連續7年總決算歲入歲出產生賸餘。既使稅收狀況良好，連續三年寫下稅收超徵前三高記錄，但民進黨執政八年來，「中央政府債務未償餘額」從5兆6431億元，飆高到6兆3528億元；平均每位國人債務負擔也從24.0萬元飆高到27.1萬元。

李彥秀質疑，民進黨執政下國債一直增加，民進黨說在還債，不是說經濟20年來最好，不是說八年幾乎年年稅收超徵，這三年更平均超徵4200億元，怎麼稅收越來越好，國債卻越來越多？她強調，2016年蔡英文就職演說就曾經說過「我們國家的財政並不樂觀，我們的貧富差距越來越嚴重…，改變年輕人的處境，就是改變國家的處境。一個國家的年輕人沒有未來，這個國家必定沒有未來。幫助年輕人突破困境，實現世代正義。」

李彥秀直言，顯然，蔡英文執政八年，留給台灣下一代的成績單就是「貧富差距高達66.9倍」「國家負債突破6兆創歷史新高」「勞保隱藏債務高達13兆，比2016年遽增4兆」。請準總統賴清德不要再把頭埋在沙子裡，放下「行動創新AI內閣」、「沒有牧羊人身上沒羊群味」等文青口號；徹底檢討中央政府債務與勞保年金隱藏負債的「國安危機」，真正建立財政公義永續，讓台灣的年輕人都看到國家的希望。