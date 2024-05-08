蔡英文總統是否在卸任前特赦前總統陳水扁，受到關注。行政院長陳建仁今（8日）上午回應指出，大家都是希望陳前總統能得到很好的健康照顧，我們也都按照相關法律規範辦理。

針對是否特赦陳前總統等相關議題，總統府發言人林聿禪昨（7日）表示，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

陳建仁上午出席「Oh My God之微笑福爾摩沙」節目首映會，活動前受訪表示，這是總統的職權，總統府已經對外說明，大家都是希望陳前總統能得到很好的健康照顧，我們也都按照相關法律規範辦理。

根據《中國時報》報導，根據《憲法》和《赦免法》，赦免有4種類型，包括大赦、特赦、減刑與復權，其中「大赦」和「特赦」是總統專屬的赦免權，前者是同時赦免某時期某事件的全體罪犯，台灣至今未實施；後者則有2種類型，一種是受罪刑宣告者，免除其刑之執行，另一種是罪刑無效。蔡英文總統迄今已行使2次特赦。