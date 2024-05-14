立法院長韓國瑜13日針對國情報告以及環島高鐵、花東快等特別條例進行協商。不過，國情報告就爭論3個半小時仍無共識，其他建設特別條例完全未觸及到，相關議題16日繼續協商，順利的話藍白聯手搶在17日表決。立法院民眾黨團總召黃國昌今批，民進黨在拖時間，5月17日重中之重就是國會改革，希望那天民主進步黨不要無理的杯葛。

對於協商延期，民進黨是否在拖時間？黃國昌表示，民進黨本來就在拖時間，相信，過昨天下午的協商，有在看整個協商過程的公民們，大家心裡其實都看得出來，民進黨根本就是在拖延，到底願不願意來立法院進行國情報告，回覆立法委員的問題以及意見，希望用什麼樣的形式，希望賴清德總統，自己能夠比較清楚的展現出來，讓新的國會知道新的總統的想法，一方面能夠回應人民的期待，另外一方面也展現相當的誠意與善意。

另外，民眾黨針對5月17日花東快、國會改革法案有無研擬對策，黃國昌說，民眾黨的修正動議都提出去，國會改革的法案也是一樣，5月17日重中之重就是國會改革，希望那天民主進步黨不要無理的杯葛，民進黨請記得，蔡英文國會改革已經跳票了8年，你們還要台灣人民等多久？

針對民進黨團幹事長吳思瑤認為依序回答是變相即問即答？黃國昌則嘆氣說，「還有其他的問題嗎？」不願正面回答。

至於準總統賴清德自今年1月當選後，迄今已4個月，並未拜會過在野政黨領袖。黃國昌指出，賴清德一方面對台灣社會說，政黨彼此之間要合作，共同推動福國利民的事情，但是另外一方面，在國會裡面民主進步黨黨團一直指著別人的鼻子，說人家是在賣台，說人家毀憲亂政。他批，真的看不懂，到底是賴清德跟民進黨立院黨團，已經完全脫鉤了，還是在玩兩面手法。