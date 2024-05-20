賴清德20日就職總統並發表演說，雲林縣長張麗善因主持雲林首次集團結婚未北上與會，張受訪時希望賴能秉持總統的高度，全心全意為全台灣人民爭取最大福祉，願意傾聽來自不同背景的聲音，尤其是最基層的民意，這是展現總統高度的重要表現，期盼賴「當全民總統而非民進黨總統」。

張麗善表示，賴總統在就職典禮所說的內容非常重要，不僅涉及兩岸關係，還希望透過更多的對話與交流，促進兩岸經濟與產業發展。過去有很多大陸朋友來台灣，我們希望這種旅遊與交流不應受到限制，應要恢復到馬英九時代的狀態，不僅讓兩岸朋友能夠透過交流與旅遊彼此認識、建立感情，也有助於開啟兩岸和平的新篇章。

張麗善說，在教育方面，我們非常希望透過學生間的交流，消除彼此的對立，透過文化、學術與教學上的互動，達到互相進步與成長的效果。大家對此持非常樂觀的態度，並積極支持這樣的交流。

關於國會的部分，張麗善提到，當前3黨都沒有絕對的多數席位，這反映民眾希望透過理性的國會溝通，處理大家關心的法案。執政黨與在野黨都應傾聽民眾的聲音，充分溝通協商，確保每個程序都站在大多數民意的立場上進行。儘管在程序過程中可能會有不同的聲音與意見，但這正是民主制度的體現，大家都應耐心傾聽與尊重這些聲音。

張麗善指出，如果新任總統能夠在中立與理性的立場上聽取民意，並尊重多數民眾的決定，立法院將能夠最大化其效率，執政黨也能從多方的民意代表中汲取有益的意見，促進社會和諧，提升全民福祉，這是新任總統需要認真考慮並付諸實踐的方向。