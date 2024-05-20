立法院擬在21日續審「國會改革法案」，工鬥團體表示，藍綠政黨皆曾為了黨派利益，憑藉執政或立法優勢強行通過對勞動法令的修惡，對基層勞工造成的傷害歷歷在目，呼籲「國會改革法案」也應該與社會各界進行真正的民主討論，切勿讓忽視基層意見的錯誤修法方式正當化。

工鬥表示，如「藐視國會」應如何訂定方符合比例原則、「反質詢」實務上定義的困難度、調查權的懲處是否涉及一般人民等，都存在許多討論空間。《環島高速鐵路建設特別條例》、《花東快速公路建設特別條例》、《國道六號東延花蓮建設特別條例》等三項花東交通法案，預算最高可估至2兆元，涉及國家預算及人民納稅錢，難道不須向國人說明清楚財源與規劃，再行表決？而如果在草率修法下，導致違憲爭議，是否又將導致戰場延燒至憲法法庭，造成持續衝突？

工鬥指出，如2016年民進黨為砍七天假而推出一例一休修法，工鬥團體極力呼籲保留七天假，但最終在蔡英文的指示下，以優勢人數強行通過。更荒謬的是，時任行政院長、現任總統賴清德於2018年又降低休息日加班費，並開放過勞加班上限，這突顯了當初匆促修法亦造成問題，最終勞工成為政治算計下的犧牲品。

工鬥強調，國民黨、民進黨、民眾黨提出法案時往往基於黨派利益考量，卻忽略基層意見，如此可能導致災難性的後果，無論哪個政黨推動「國會改革法案」，都應開放基層參與討論，讓人民了解修法的目的和影響。未來任何勞動法令的修改，也應該詢問基層勞工的意見，以基層權利、而非資方利益為優先。否則，拒絕與民意對話的政黨，終將被人民唾棄。