中華職棒富邦悍在5月24至26日前進台北大巨蛋，與台鋼雄鷹進行3連戰，吸引上萬名球迷進場支持，台大前校長管中閔今日也現身球場，在台北大巨蛋本壘後方觀眾席拍下照片留念，引起討論。

管中閔今日在臉書分享照片，只見他站在大巨蛋內野觀眾席，身穿星際大戰知名角色黑武士短T，背後則是廣闊的大巨蛋場地，發文註記「2024.5.26 下午4:27pm BJ4（不解釋）」。

貼文引起不少網友留言，「來開球嗎？」、「管爺揮一球！」、「沒想到老師是球迷！老師支持邦邦還是粒保樂園？」、「校長健身有成喔」、「哈哈哈，神輕氣爽 BJ4」、「能夠放空，幸福」。

2018年富邦悍將曾舉辦星際大戰主題活動日，出現黑武士與暴風兵一同開球的畫面。今年富邦悍將在大巨蛋進行年度主題日「悍將中學」，最終日吸引1萬6148人進場，3日累積5萬682人入場觀賽創下富邦球團史上單日，以及主題系列戰最高進場人數紀錄。