行政院長陳建仁今天南下高雄，中午視察永安金牌農村社區-「蘇班長安心漁場」，獲得在地青農熱烈歡迎，他大讚永安金牌農村社區是台灣的典範，這些返鄉青農也像鑽石般，讓台灣能在世界上閃閃發光。

永安區新港社區發展協會指出，7年前時任副總統的陳建仁，曾經南下高雄拜訪永安新港社區的銀髮族，當時正巧面臨養殖漁業歷經嚴重寒害後的復甦，一群年輕人返鄉進行社區改造，陳建仁返回台北後立即安排相關部會協助進行，讓新港社區在2021年獲得金牌農村美譽。

陳建仁表示，今天抵達台灣農業發展典範的地區，很謝謝新港社區發展協會理事長趙滿足全家共同努力，建立了一個很好的模範，這就是台灣未來發展的希望，也讓全世界看見，原來台灣農村也可以發展成這樣。

陳建仁說，高雄市跟中央政府一起打拼，來栽培更多的金牌社區，台灣這美麗寶島，就會讓更多人知道是一顆閃閃發亮的鑽石，台灣雖然在地圖上看來只是小小的一點，但是台灣的自由、民主、多元開放、經濟繁榮，再加上年輕人有活力，就宛如鑽石般閃閃發光，照亮亞洲、全世界，而這些願意返鄉服務的青年就像是鑽石般閃耀，「很了不起」，未來也會努力讓台灣有更多鑽石出現。