國民黨團提出環島高鐵、花東快速公路與國道六號東延花蓮等3草案14日將於院會表決，行政院長陳建仁13日受訪表示，所有交通建設都應與地方溝通並進行可行性評估，才能落實兼顧政府財政，呼籲國會遵守民主憲政的原則，做好權力分立來推動。

國民黨團總召傅崐萁日前提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等3案，13日下午進行二次黨團協商，預計14日將在院會表決，藍白聯手拼通關。

陳建仁13日赴台中出席「國1大雅系統交流道通車典禮」受訪表示，花東地形相當特殊，交通建設應該要有各方面的考量。實際上所有交通建設都應好好跟民眾進行溝通，且要做可行性評估，這樣交通建設的規畫才可行、具體，兼顧政府財政狀況。

陳建仁說，花東建設相關條例，他希望在野政黨都要了解民主憲政的規則，希望在責任政治的民主規範，以及權力分立、分權的情況來考量，呼籲國會務必遵守民主憲政原則，行政院會按照民主憲政的原則，做好權力分立，且責任政治的方式，來推動花東相關的建設。