立法院17日進行國會改革法表決大戰，朝野立委爆發好幾波衝突；深夜大批青年集結前往立院前抗議，要求停止表決、實質審查。針對太陽花再起的說法，精神科醫師沈政男不禁表示，難道這10年，台灣民主是在空轉嗎？

沈政男今(19日)在臉書貼文表示，講什麼「太陽花再起」，難道這10年，台灣民主是在空轉嗎？一不順你意，就要重施故技，包圍國會，逼迫議員就範，他不禁說，民主是尊重少數，卻被他們掰成了「服從少數」。

沈政男指出，更離譜的是，立法委員才剛選出來，新國會才剛成立，民進黨黨團就那邊嚷嚷「國會擴權！民主已死！」根本就是把票投藍白立委的民眾當成笨蛋一樣，好像他們只能選出不及格的國會議員。根本就不是這樣。

沈政男接著點出，藍白加起來雖是立法院的多數，也必須依照《立法院職權行使法》來制定與修改法案，而所有本屆至今立法院通過的法院，包括前天二讀通過的「立法院職權行使法部分條文修正此案」，百分百都是依法進行，就只是，民進黨與他們的一些支持者不滿意罷了。

沈政男更表示，至於黨團協商，有啊，只是他們要的是立法院長韓國瑜，而人家給的是吳宗憲；要逐條討論，也有啊！只是他們那時就跳上主席台阻撓議事進行了。

沈政男還指出，講什麼「沒有討論、沒有民主」，省略一讀，逕付二讀，就是為了提升議事效率。民主當然要討論，希臘式的民主就是幾萬人擠在露天劇場裡討論，但如果有幾千萬人，就沒辦法那樣討論了，所以就有了代議政治，但議員也不可能所有的法案與決議，全部討論到所有人心滿意足，所以才有「逕付二讀」這樣的省略做法。