解放軍東部戰區環台「聯合利劍-2024A」演習，我空軍更罕見秀出F-16V戰機使用最先進的AAQ-33「狙擊手莢艙」，標定殲-16、轟-6戰機的畫面。前海軍艦長黃征輝認為，國軍公布我們的戰鬥機「狙擊手莢艙」，P3-C、海巡、飛彈快艇也都出來了，國防部是要明確地告訴對岸，它知道你在這裡，這就是「不對稱」戰略。

黃征輝今(25日)在政論節目《新聞大白話》中表示，比較兩岸實力，對岸是居於主動，我們是居於被動。對岸主動，就是何時何地何種方式，完全由對岸決定。我們就看著對岸的攻守，被動的應對。

黃征輝接著表示，我們的實力就是比較弱，也就是用嚇阻，希望對岸不要真的打我們。嚇阻就要3個手段︰第一個是能力︰我秀給你看，有能力打到你；第二個則是溝通︰我們不是偷偷摸摸在後面藏一個大殺器，而是公開擺在屏東的雄三，或是在電視上公布我們的戰鬥機「狙擊手莢艙」，這就是告訴對方，我是打得到的；第三個就是可信度︰那就要看對方買不買帳、相不相信。

黃征輝指出，我們的實力和對岸就是差這麼多，我們國防部其實要採納的就是「不對稱」，因為我們沒有那麼多的兵力，P3-C、海巡、飛彈快艇都出來了，國防部就是要明確地告訴對岸，它知道你在這裡，這就是「不對稱」戰略。